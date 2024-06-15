شركة ذيب تساهم في حج هذا العام بدعم عدد من الفرق التطوعية

حيث يعزّز العمل التطوعي في الحج بكافة صوره وأشكاله دور الشباب السعودي من الجنسين في خدمة ضيوف الرحمن؛ مكرسين وقتهم وجهدهم؛ لتقديم أشكال متفاوتة من المساعدة لمن يحتاجها من الحجاج بشكل احترافي ومنظم بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بما يحقق رؤية المملكة 2030.