شركة ذيب تساهم في حج هذا العام بدعم عدد من الفرق التطوعية

ضمن ريادتها في المسؤولية الاجتماعية رعت شركة ذيب لتأجير السيارات برنامج عون والذي يهدف إلى تقديم خدمات تطوعية احترافية لحجاج بيت الله الحرام من خلال 3 فرق تطوعية، وهي الفريق الطبي وفريق الإسعافات الأولية وفريق التوجيه والإرشاد بهدف تسهيل أداء نسك الحج بكل يسر وسهولة.
حيث يعزّز العمل التطوعي في الحج بكافة صوره وأشكاله دور الشباب السعودي من الجنسين في خدمة ضيوف الرحمن؛ مكرسين وقتهم وجهدهم؛ لتقديم أشكال متفاوتة من المساعدة لمن يحتاجها من الحجاج بشكل احترافي ومنظم بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بما يحقق رؤية المملكة 2030.
كما تهدف المبادرة إلى تقديم خدمات مساندة مميزة ومساعدة الحجاج لأداء المناسك بكل يسر وسهولة عن طريق المتطوع وتفعيل التطوع وتسخيره لخدمة حجاج بيت الله وأيضاً تفعيل التطوع المتخصص وإسهامه في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتفعيل قدرات وإمكانيات الشباب والفتيات السعوديين وجعلهم نموذجاً مميزاً للتطوع كذلك تفعيل الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث وتسخيره لخدمة المجتمع.