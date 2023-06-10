بنك البلاد أول بنك في السعودية يُمكّن خدمات المصرفية المفتوحة

انطلاقاً من سعيه الدائم لتعزيز الابتكار والمصرفية الرقمية، أنهى بنك البلاد مُتطلبات التصريح الفني لتمكين خدمات المصرفية المفتوحة وفق الإطار التنظيمي الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما" بهدف دعم منظومة التقنية المالية في المملكة، وذلك كأول بنك في السعودية يحصل على التصريح الفني ويُمكّن خدمات المصرفية المفتوحة.
الرئيس التنفيذي لبنك البلاد الأستاذ عبدالعزيز العنيزان أعرب عن اعتزازه بريادة بنك البلاد المصرفية وإكماله لمتطلبات التصريح الفني كأوّل بنك في السعودية يُمكّن خدمات المصرفية المفتوحة وفق الإطار التنظيمي الصادر عن البنك المركزي السعودي، ممّا يعكس ارتقاء البلاد بتجربة العملاء المصرفية ويُعزّز قدرة البنك التنافسية نحو مصرفية رقمية مُبتكرة.
وأضاف العنيزان "بادرنا بتمكين خدمات المصرفية المفتوحة من أجل دعم وتمكين منظومة التقنية المالية والابتكار في القطاع المالي، كونها إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030".
واستطرد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد قائلاً: "لأننا عملنا جاهدين منذ ذلك الحين للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فإننا نسعد اليوم بتمكين كافة شرائح عملائنا من مشاركة بياناتهم المالية بأمان مع شركائنا مقدّمي الخدمات والمنتجات المالية الجديدة والمبتكرة، مما يُحسّن جودة الخدمات المصرفية، ويُمكّن مشاركة البيانات المالية".
الجدير بالذكر أن بنك البلاد كان قد دشّن في يونيو 2022م مركز الابتكار (HORIZON) الذي يُعد خطوة لتحفيز الابتكار والتقنية المالية وريادة الأعمال، نحو إيجاد بيئة مترابطة تضمن احتضان الأفكار والمشاريع الريادية الرقمية. وهو ما أهّل بنك البلاد لأن يواكب الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة مُنذ أن أصدره البنك المركزي السعودي "ساما" في نوفمبر 2022م، ليشمل التنظيمات وقواعد الأعمال والمعايير الفنية، التي تم تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.