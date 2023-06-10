بنك البلاد أول بنك في السعودية يُمكّن خدمات المصرفية المفتوحة

الجدير بالذكر أن بنك البلاد كان قد دشّن في يونيو 2022م مركز الابتكار (HORIZON) الذي يُعد خطوة لتحفيز الابتكار والتقنية المالية وريادة الأعمال، نحو إيجاد بيئة مترابطة تضمن احتضان الأفكار والمشاريع الريادية الرقمية. وهو ما أهّل بنك البلاد لأن يواكب الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة مُنذ أن أصدره البنك المركزي السعودي "ساما" في نوفمبر 2022م، ليشمل التنظيمات وقواعد الأعمال والمعايير الفنية، التي تم تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.