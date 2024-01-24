"الخريجي": المملكة ستبقى تنشد السلام وترفض رفضًا قاطعًا انتهاكات القانون الدولي والإنساني

وأشار إلى أن هذه الحرب واضحة للعالم، وأن آثارها هي مسؤولية مشتركة؛ مؤكدًا أن المملكة حذرت من اتساع النزاع وتأثيره على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأولويتنا بكل وضوح هي رفع المعاناة الإنسانية وإنهاء العمليات العسكرية في فلسطين، وما شهدته منطقة البحر الأحمر والجمهورية اليمنية من عمليات عسكرية مدعاة للقلق.