طيران ناس يعتزم تسيير 3 رحلات مباشرة أسبوعياً بين الدمام والنجف في العراق.. بدءاً من يونيو 2024

وكان طيران ناس، أول من استأنف تسيير رحلات مباشرة بين المملكة والعراق في عام 2017 بعد توقف دام 27 عاماً، بهدف تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يتماشى مع استراتيجية طيران ناس للتوسع وبالتوازي مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.