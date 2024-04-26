طيران ناس يعتزم تسيير 3 رحلات مباشرة أسبوعياً بين الدمام والنجف في العراق.. بدءاً من يونيو 2024

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن عزمه إطلاق رحلات مباشرة بين الدمام والنجف في العراق ابتداءً من شهر يونيو 2024، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، موضحاً بأن الحجز على الرحلات سيكون متاحاً على موقع الشركة في القريب العاجل. ويأتي ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تسيير رحلات من وإلى النجف.
وأشار طيران ناس إلى أن هذه الخطوة تعكس التزامه بالتوسع في شبكة الوجهات الداخلية والدولية ضمن استراتيجيته "نربط العالم بالمملكة"، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج "ضيوف الرحمن" لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
وكان طيران ناس، أول من استأنف تسيير رحلات مباشرة بين المملكة والعراق في عام 2017 بعد توقف دام 27 عاماً، بهدف تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يتماشى مع استراتيجية طيران ناس للتوسع وبالتوازي مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.