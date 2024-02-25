6.2 ملايين زائر.. تعرّف على "أبرز خدمات الحرم النبوي في 7 أيام"

ووفق إنفوجراف الرئاسة المعلوماتي، فقد استفاد (٥,٤٥٦) مستفيدًا من المعارض والمتاحف، و(160 ألف) عبوة ماء زمزم تم توزيعها، كما وزعت (١٤٢,٠٠٧) وجبات إفطار صائم، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التنقل (٣٠,١٤٠) مستفيدًا، و(١٤٦,٤٢٩) مستفيدًا من توزيع الإهداءات.