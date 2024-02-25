6.2 ملايين زائر.. تعرّف على "أبرز خدمات الحرم النبوي في 7 أيام"

استعرضت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي خلال الفترة من 4/ 8/ 1445هـ إلى 10/ 8/ 1445هـ.
وأوضحت "شؤون الحرمين"، أن إجمالي عدد المصلين والزائرين خلال تلك الفترة بلغ (٦,٢٤٧,٩٤٥) مُصَل وزائر، وعدد المستفيدين من السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما بلغ (٦٤٧,٧٩٠).
وبيّنت عبر حسابها على "إكس"، أن عدد المستفيدين من الصلاة في الروضة (رجال) بلغ (١٦٨,٧٣٨) مستفيدًا، و(١٢٩,٦٥٩) مستفيدًا من الصلاة في الروضة (النساء).
وتابعت: "(16506) مستفيدين من المواقع المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، و(١٠٣,٠٤٢) مستفيدًا من الإرشاد المكاني"، و(١١,٤٩٠) مستفيدًا من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و(١٤٧,٧٣٥) مستفيدًا من التواصل باللغات، و(١٢,٢٠٥) مستفيدين من المكتبات.
ووفق إنفوجراف الرئاسة المعلوماتي، فقد استفاد (٥,٤٥٦) مستفيدًا من المعارض والمتاحف، و(160 ألف) عبوة ماء زمزم تم توزيعها، كما وزعت (١٤٢,٠٠٧) وجبات إفطار صائم، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التنقل (٣٠,١٤٠) مستفيدًا، و(١٤٦,٤٢٩) مستفيدًا من توزيع الإهداءات.