يلتقي مسؤوليها ويقف على الخدمات.. وفد لجان "الشورى" المتخصصة يبدأ زيارته لحائل
انطلاقًا من الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الشورى، وضمن التواصل القائم بينه وبين مجالس المناطق، يبدأ وفدٌ من لجان المجلس المتخصصة برئاسة محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي زيارةً إلى منطقة حائل، يلتقي خلالها أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.
ويلتقي وفد مجلس الشورى خلال الزيارة عددًا من مسؤولي الجهات الحكومية، للاطلاع على الخدمات المقدمة للأهالي.
وأوضح عضو مجلس الشورى محمد الحميضي أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من التواصل البنّاء والمُستمر بين مجلس الشورى مع مجالس المناطق، مؤكدًا حرص المجلس على الاطلاع على الخدمات المُقدمة والوقوف على المُنجزات التي تُقدم في مناطق المملكة، والاطلاع بشكل مباشر على المشاريع وما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمات؛ حرصًا على ضمان رفع جودة الخدمات من كافة الجهات الحكومية.
وأكد الحميضي أن مجلس الشورى يحرص من خلال دراسة تقارير الأجهزة الحكومية على معالجة أوجه القصور -إن وُجدت- في الخدمات المُقدمة، والبحث عن كل ما يدعم أعمالها، ويراعي من خلال زياراته ولقاءاته الوقوف على كافة الاحتياجات لتضمين تقاريره كافة الملاحظات.
وسيزور وفد الشورى مركز إتمام التابع لأمانة المنطق، وجامعة حائل، وعددًا من شركات القطاع الخاص، إضافةً إلى بعض الأماكن التاريخية والتراثية في المنطقة، كما سيلتقي خلال هذه الزيارات مسؤولي الجهات من خلال اجتماعات عديدة.
ويضم وفد المجلس عددًا من أعضاء المجلس أعضاء لجان المجلس المتخصصة وهم محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي رئيسًا للوفد، والدكتورة أسماء المويشير، والدكتور خيران رجب، ورائدة أبونيان، والدكتور سليمان الفيفي، والدكتورة عالية الدهلوي، واللواء دكتور عبدالرحمن الحربي، و عبدالله بن عيفان، والدكتور عبدالله النجار، والدكتور فهد التخيفي، والدكتور فهد الطياش، والدكتور فيصل طميحي، والدكتور متعب المطيري، والدكتور هتان تمراز، والدكتورة هيفاء الشمري، وعدد من المسؤولين في المجلس.