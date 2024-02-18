يلتقي مسؤوليها ويقف على الخدمات.. وفد لجان "الشورى" المتخصصة يبدأ زيارته لحائل

ويضم وفد المجلس عددًا من أعضاء المجلس أعضاء لجان المجلس المتخصصة وهم محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي رئيسًا للوفد، والدكتورة أسماء المويشير، والدكتور خيران رجب، ورائدة أبونيان، والدكتور سليمان الفيفي، والدكتورة عالية الدهلوي، واللواء دكتور عبدالرحمن الحربي، و عبدالله بن عيفان، والدكتور عبدالله النجار، والدكتور فهد التخيفي، والدكتور فهد الطياش، والدكتور فيصل طميحي، والدكتور متعب المطيري، والدكتور هتان تمراز، والدكتورة هيفاء الشمري، وعدد من المسؤولين في المجلس.