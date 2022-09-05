السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركبات نقل جماعي وسط الصومال

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مركبات نقل جماعي بإقليم هيران وسط جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل عدد من المدنيين الأبرياء، وإصابة آخرين.