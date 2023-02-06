أكبر مسابقة بالعالم للقرآن والأذان.. "عطر الكلام".. رسالة سعودية ينسجها "الترفيه"

وكانت نتائج مسابقة "عطر الكلام" في نسختها الأولى، والتي بلغ عدد متسابقيها 40 ألفًا من 80 دولة، هي: حصد المركز الأول في حفظ القرآن الكريم قيمة جائزة قدرها 5 ملايين ريال، والثاني 2 مليون ريال، والثالث مليون ريال، والرابع نصف مليون ريال.. وفي مسابقة الأذان يحصل الفائز الأول على 2 مليون ريال، والمركز الثاني مليون ريال، والمركز الثالث نصف مليون ريال، والمركز الرابع 250 ألف ريال.