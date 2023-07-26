مفتي المملكة يتسلّم تقرير هيئة كبار العلماء عن موسم الحج وينوّه بحجم الجهود

من جهة أخرى تسلّم نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام، الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، تقرير إنجازات وعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في الطائف وموسم الحج للعام ١٤٤٤، من مدير الشؤون الإعلامية بالرئاسة أنس بن محمد البراهيم، منوهًا إلى التقرير وما حقّقته الإدارة من نتائج وأرقام تعزّز العمل الإعلامي في الرئاسة.