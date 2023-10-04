"قاطع" مفقود يحرم سكان قرية بـ"عارضة جازان" من مشروع المياه منذ 4 أعوام

لم يتوقع سكان قرية "المدمدمة" شمال محافظة العارضة بجازان، أن يكون سبب تأخير ضخ مشروع المياه لمنازلهم منذ 4 أعوام هو قاطع ضائع أو ما يُعرف بـ"البريزة" على الرغم من شكاواهم المتعدّدة "لفرع المياه بجازان"، موضحين أن العدادات تم تركيبها منذ أكثر من 5 أعوام ولم يتبقَ سوى ضخ المياه.
وقالوا لـ"سبق"، إن فرع المياه أرسل أكثر من مرة معدة للحفر للعثور على المشكلة "القاطع" لكن دون جدوى، مشيرين إلى أنهم وقفوا حيارى أمام مشكلة قريتهم، حيث من المفترض أن يتم ضخ المياه لمنازلهم قبل أربعة أعوام لكن مع هذا العائق أصبحوا يستغيثون بالصهاريج التي أرهقتهم نظراً لأسعارها المرتفعة.
وبيّن الأهالي أن جميع القرى من حولهم تم الضخ لها غير أن مشكلة القاطع "البريزة" تحولت لعائق حالت بينهم وبين الاستفادة من المشروع الذي رصدت له ميزانية تتجاوز الـ 160 مليون ريال مع جميع قرى المحافظة.
وطالب سكان قرية "المدمدمة"، فرع المياه في جازان، بإيجاد حل عاجل للمشكلة التي تلاحقهم منذ أربعة أعوام.
"سبق"، بدورها طرحت موضوع شكوى السكان على فرع المياه بجازان، الأحد الماضي، حيث تمّ التأكيد أنه تمّ الرفع للفرع الرئيس بالرياض من أجل الرد ولم تتلقَ أي توضيح حتى الآن.
وكان فرع المياه بجازان، قد كشف في وقت سابق، تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية بالعارضة، بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال. شملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، واشتملت على خزانات استراتيجية و3000 عداد وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومترًا، بتكلفة بلغت 76 مليون ريال، بجانب مشروع قرى الحميراء الذي يضم ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر، بمبلغ 45 مليون ريال.
وكذلك مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39 مليون ريال، ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلومترًا، وتركيب 3000 عداد، فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي، ومشروعات للمياه للقطاع الجبلي في العبادل وسلا وقيس.