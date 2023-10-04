"قاطع" مفقود يحرم سكان قرية بـ"عارضة جازان" من مشروع المياه منذ 4 أعوام

وكان فرع المياه بجازان، قد كشف في وقت سابق، تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية بالعارضة، بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال. شملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، واشتملت على خزانات استراتيجية و3000 عداد وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومترًا، بتكلفة بلغت 76 مليون ريال، بجانب مشروع قرى الحميراء الذي يضم ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر، بمبلغ 45 مليون ريال.