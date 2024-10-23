الديوان العام للمحاسبة يُنظّم ندوته السنوية التاسعة عشرة في 30 أكتوبر الجاري

ومن المقرر أن تتناول الندوة هذا العام محورين رئيسيين وهي إعداد ومراجعة القوائم المالية الموحدة / المجمّعة للدولة، والتخطيط المالي في ظل تطبيق أساس الاستحقاق، وذلك في ظل تسارع وتيرة التحول في النظام المحاسبي إلى أساس الاستحقاق في مؤسسات القطاع العام بالمملكة؛ ليواكب ما يشهده القطاع من تطوير في أنظمته وتشريعاته المالية منذ إقرار رؤية المملكة (2030)، وبما يُعزز من دور الديوان العام للمحاسبة المحوري والتكاملي في مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.