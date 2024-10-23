الديوان العام للمحاسبة يُنظّم ندوته السنوية التاسعة عشرة في 30 أكتوبر الجاري

يُنظّم الديوان العام للمحاسبة -ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء- في 30 أكتوبر الجاري ندوته السنوية التاسعة عشرة، حول موضوع "مراجعة وتعزيز أداء المالية العامة في ضوء مبدأ المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق"، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة ونخبة من المسؤولين والمختصين والخبراء في موضوع الندوة من داخل المملكة وخارجها، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الديوان العام للمحاسبة الرئيس في مدينة الرياض.
ويأتي تنظيم هذه الندوة تنفيذاً لمقتضى الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425هـ، المتضمنة الموافقة على تنظيم الندوة سنوياً وأن يقوم الديوان العام للمحاسبة بمتابعة تنفيذ توصياتها والإسهام البنّاء في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الرقابة الفعّالة.
ومن المقرر أن تتناول الندوة هذا العام محورين رئيسيين وهي إعداد ومراجعة القوائم المالية الموحدة / المجمّعة للدولة، والتخطيط المالي في ظل تطبيق أساس الاستحقاق، وذلك في ظل تسارع وتيرة التحول في النظام المحاسبي إلى أساس الاستحقاق في مؤسسات القطاع العام بالمملكة؛ ليواكب ما يشهده القطاع من تطوير في أنظمته وتشريعاته المالية منذ إقرار رؤية المملكة (2030)، وبما يُعزز من دور الديوان العام للمحاسبة المحوري والتكاملي في مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
يُذكر أن هذه الندوة هي امتداد لندوات الديوان العام للمحاسبة السنوية السابقة التي تهدف إلى تعزيز التعاون القائم بين الديوان والجهات المشمولة برقابته، وتسليط الضوء على العديد من الموضوعات الحيوية الهامة؛ للوصول إلى توصيات بناءة تُساهم في تحقيق أهداف هذه الندوة.