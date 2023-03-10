"العثيم للاستثمار" تعلن عن افتتاح أول متاجر العلامة التجارية الإيطالية "ستيفانيل" بالسعودية  في العثيم مول الأحساء

أعلنت شركة عبدالله العثيم للأزياء، إحدى شركات "مجموعة عبدالله العثيم للاستثمار" عن افتتاح أول متاجر العلامة التجارية الإيطالية (ستيفانيل) بالسعودية في العثيم مول الأحساء، وذلك في إطار استراتيجية الشركة التوسعية وزيادة حصتها في قطاع تجارة التجزئة للأزياء والموضة.
ويأتي افتتاح أول فروع (ستيفانيل) في العثيم مول الأحساء في إطار التطوير المنهجي لشركة عبدالله العثيم للأزياء، والسعي إلى استقطاب أفضل الماركات العالمية، والتي تشكّل إضافة نوعية للسوق السعودي في هذا القطاع المهم.
وتمتلك العلامة التجارية الإيطالية الرائدة (ستيفانيل) خبرة واسعة وحضورًا متميزًا في كبرى وجهات التسوق العالمية، وتشتهر بتقديم تشكيلات راقية وفاخرة من الأزياء النسائية التي تتميز بتصاميمها الرائعة والمواكبة.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للأزياء تعد من كبرى الشركات المتخصصة في قطاع التجزئة للأزياء، وتمتلك الوكالة الحصرية للعديد من العلامات التجارية العالمية، أبرزها "كيابي" الفرنسية - "أو في إس" الإيطالية - "بارفوا" البرتغالية - "تالي وايل" السويسرية - "بياتزا إيتاليا" الإيطالية، "جيمو" الفرنسية، حيث تنتشر هذه العلامات في أكثر من 60 فرعاً على مستوى المملكة.