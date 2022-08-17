بعد هروب "خادمة حائل".. هنا جرائم تورَّطت فيها الخادمات في السعودية

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها؛ فقبل سنوات قليلة استحوذت خادمة على اهتمام وسائل الإعلام السعودية بعد ظهور مقطع فيديو، يوثق كارثة إنسانية من الطراز الأول، بعدما تركت الخادمة رضيعًا في منزل مخدوميها بشرق الرياض أثناء غياب الأبوَيْن لثلاث ساعات بين البكاء والنحيب دون مجيب، حتى وجده السائق الذي فوجئ بأن المنزل مغلقٌ، بينما يبكي الصغير دون أن ينقذه أحد.