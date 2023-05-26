"مكافحة التصحُّر" و"الفاو" تبحثان مستقبل الغطاء النباتي في المملكة

وتأتي الورشة ضمن جهود المركز لتطوير العمل والمراجعة الدورية لمستويات الأداء بالاستفادة من التعاون الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق أهدافه في تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعدّيات عليها، ومكافحة الاحتطاب، بما يعزّز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.