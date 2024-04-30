"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء القاتل على مسجد في أفغانستان الذي أدى لوفاة 6 مصلين

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم عن إدانتها الشديدة للاعتداء البغيض الذي ارتكبه مهاجم مسلح يوم أمس على مسجد في ولاية هرات غربي أفغانستان، وأفادت التقارير أن الهجوم الدموي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة مصلين وإصابة آخرين بجروح.
واستنكرت المنظمة بشدة الاعتداء الإرهابي على مكان للعبادة يجتمع فيه مدنيون أبرياء لأداء صلواتهم بسلام، ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات في كابول إلى بذل المزيد من الجهود لوضع حد لسفك دماء المدنيين الأفغان في جميع أنحاء البلد.
وحثت منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة لمحاسبتهم على فعلتهم المروّعة، وأعربت عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء التام والعاجل.