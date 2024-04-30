"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء القاتل على مسجد في أفغانستان الذي أدى لوفاة 6 مصلين

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم عن إدانتها الشديدة للاعتداء البغيض الذي ارتكبه مهاجم مسلح يوم أمس على مسجد في ولاية هرات غربي أفغانستان، وأفادت التقارير أن الهجوم الدموي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة مصلين وإصابة آخرين بجروح.