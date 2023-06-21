تجمُّع القصيم الصحي يدعم الحجاج في المشاعر بـ 382 وحدة دم

وأوضح التجمُّع أن الحملة التي استمرت أسبوعين جاءت بمشاركة مستشفيات بريدة المركزي، والملك فهد التخصصي والولادة والأطفال ببريدة، بالتعاون مع جمعية دمي، وهدفت إلى تعزيز مخزون بنوك الدم في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية في مكة المكرّمة خلال موسم الحج للعام الحالي 1444هـ، دعماً لاحتياجاتها من مختلف فصائل الدم، بما يساعد على تحقيق الوفرة اللازمة لمواجهة الاحتياجات الطبية العاجلة.