محليات

تجمُّع القصيم الصحي يدعم الحجاج في المشاعر بـ 382 وحدة دم

من خلال حملة للتبرع في دوائر حكومية ومنشآت القطاع الخاص
تجمُّع القصيم الصحي يدعم الحجاج في المشاعر بـ 382 وحدة دم

تمكنت حملة التبرع بالدم التي جاءت بعنوان "دمي لحجاج بيت الله الحرام" التي أطلقها تجمُّع القصيم الصحي من جمع 382 وحدة من مختلف فصائل الدم، التي أُقيمت في عددٍ من الدوائر الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمنطقة.

وأوضح التجمُّع أن الحملة التي استمرت أسبوعين جاءت بمشاركة مستشفيات بريدة المركزي، والملك فهد التخصصي والولادة والأطفال ببريدة، بالتعاون مع جمعية دمي، وهدفت إلى تعزيز مخزون بنوك الدم في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية في مكة المكرّمة خلال موسم الحج للعام الحالي 1444هـ، دعماً لاحتياجاتها من مختلف فصائل الدم، بما يساعد على تحقيق الوفرة اللازمة لمواجهة الاحتياجات الطبية العاجلة.

حملة التبرع بالدم
تجمُّع القصيم الصحي
دمي لحجاج بيت الله الحرام

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org