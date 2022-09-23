لمعنَ وتوهجنَ .. طاهيات سعوديات يتميزن بخدمة المرضى وطاقم عمل "تخصصي الطائف"

وتابعت: كنت أساعد الوالدة في المطبخ وسنحت لي الفرصة لأعمل في أحد الفنادق الكبرى في منطقة تبوك، كما عملتُ طاهيًا في إحدى الشركات وتعاقدتُ مع وزارة التربية والتعليم لتقديم دورات في فنون الطهي، كما أنني حصلت على المركز الثالث في تقديم السلطات، وأن الفضل لله سبحانه ثم لمدير قسم التغذية بالمستشفى علي الغامدي، والذي منحني الفرصة للعمل داخل القسم، كما شكرت كُل من دعمها وكان السند والمعلم لها، وتحديدًا الشيف محمد حسن الذي وقف على تدريبها وتعليمها لكي تكون قادرة على طبخ كميات كبيرة، وأن تتجاوز أصعب المواقف، متمنيةً أن تصبح شيفًا عالميًا.