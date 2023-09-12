تاريخ يُحكَى.. غدًا انطلاق "قمة العلا العالمية للآثار" بحضور أكثر من 300 مشارك

وتهدف "قمة العلا العالمية للآثار" إلى أن تصبح منصة عالمية أولى في قطاع التراث الثقافي وعلوم الآثار؛ تجسيدًا لما تزخر به محافظة العلا من ثراء ثقافي وإرث إنساني وأصول ثقافية صاغتها حضارات متعاقبة منذ أكثر من 200 ألف عام، وكانت مقصدًا لرحلات الرحالة والمستكشفين، ولا تزال حتى اليوم أحد أهم مواقع الاستكشافات التاريخية؛ نظير ما تختزنه من آثار.