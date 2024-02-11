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تمتاز بموقعها الجذاب.. "السعدون" تطرح بيع أرض بمساحة 400 ألف م2 بمزاد واحات تبوك الإلكتروني
تطرح شركة السعدون العقارية، بمزاد واحات تبوك الإلكتروني بيع أرض زراعية.
وقالت الشركة إن الأرض تمتاز بموقعها الجذاب بجوار الأحياء السكنية وتبوك بارك، وتطل على 3 شوارع 30 م، وتتكوّن من 8 قطع بمساحة إجمالية 400,000 م2.
وأتاحت "السعدون" إمكانية الاطلاع ومعاينة المستندات الثبوتية للعقار بفروعها بمدينة الرياض، وخصصت رقمَي اتصال للدعم الفني لتسجيل المشاركين: 0555259495، 920003852.
وأردفت: سيُقام المزاد يوم الأحد 18 /2/ 2024م وينتهي يوم الأربعاء 21 /2/ 2024م الساعة 7 مساءً.
للمشاركة بالمزاد: https://re.mobasher.sa/auctions/t-container-details/408
ولتصفح العقار: https://alsadoun.sa/wahat-tabuk
ولمشاهدة العقار: https://youtu.be/eEx8BPdt98Q