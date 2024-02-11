تمتاز بموقعها الجذاب.. "السعدون" تطرح بيع أرض بمساحة 400 ألف م2 بمزاد واحات تبوك الإلكتروني

وقالت الشركة إن الأرض تمتاز بموقعها الجذاب بجوار الأحياء السكنية وتبوك بارك، وتطل على 3 شوارع 30 م، وتتكوّن من 8 قطع بمساحة إجمالية 400,000 م2.