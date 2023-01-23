لعرض الخطط والتحديات.. صندوق التنمية الزراعية ينظّم اللقاء السنوي لمديري الفروع

وشَهِدَ اللقاء اجتماعًا خاصًّا مع المدير العام، لاستعراض المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ونشاط ومنجزات القطاعات، وعرضًا عن تقرير الأداء العام للصندوق لعام 2022م، وأبرز الأهداف السنوية لعام 2023م، واختتم الاجتماع بمناقشة عامة حول التحديات والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق التميز التشغيلي ورفع كفاءة أداء الأعمال بالفروع والمكاتب.