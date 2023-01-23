لعرض الخطط والتحديات.. صندوق التنمية الزراعية ينظّم اللقاء السنوي لمديري الفروع

نظّم قطاع الخدمات المشتركة بصندوق التنمية الزراعية، اللقاء السنوي الأول لمديري الفروع بالمملكة، لمناقشة أعمال الصندوق وعرض الخطط والتحديات المستقبلية ومناقشتها مع مسؤولي القطاعات من نواب المدير العام ومديري الإدارات المعنية بالصندوق.
وجاء اللقاء ضمن البرنامج السنوي للقاء المدير العام بمديري الفروع لمناقشة أعمال الصندوق وعرض الخطط والتحديات المستقبلية؛ حيث أكد المدير العام منير بن فهد السهلي أهمية مثل هذه اللقاءات في تطوير أعمال الصندوق، وتعزيز التعاون والتواصل الفعال بين الفروع وإدارات المركز الرئيس؛ مما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق الأهداف.
وشَهِدَ اللقاء اجتماعًا خاصًّا مع المدير العام، لاستعراض المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ونشاط ومنجزات القطاعات، وعرضًا عن تقرير الأداء العام للصندوق لعام 2022م، وأبرز الأهداف السنوية لعام 2023م، واختتم الاجتماع بمناقشة عامة حول التحديات والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق التميز التشغيلي ورفع كفاءة أداء الأعمال بالفروع والمكاتب.
وأشاد "السهلي" بجهود المركز الرئيسي والفروع والمكاتب، مقدمًا الشكر والتقدير للجميع لتضافر جهودهم في العمل على نجاح وتحقيق أهداف ومستهدفات الصندوق لعام 2022م.
وشدد على أهمية الارتقاء بمستوى العمل وتحسينه بشكل مستمر من أجل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الإقراض والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وتطوير الخدمات الإلكترونية وخدمة العملاء.