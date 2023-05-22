"شؤون المسجد النبوي" تُشارك في استقبال ضيوف الرحمن الواصلين لمطار المدينة المنوّرة

شاركت وكالة شؤون المسجد النبوي في استقبال طلائع ضيوف الرحمن القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، التي بدأت رحلاتهم تتوافد على المدينة المنوّرة لموسم حج 1444هـ.
واستقبلت الوكالة ضيوف الرحمن بالهدايا وماء زمزم، وسط تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وزوّار المسجد النبوي.
يُذكر أن رحلات ضيوف الرحمن الجوية بدأت الوصول لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي منذ فجر أمس الأحد، إلى جانب رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" التي تُعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بمسارات مخصّصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.