"هيئة الاتصالات" تطلق حملة "استكشف تخصصات الفضاء"

وتبرز الهيئة عبر حملتها التوعوية ثمانية تخصصات في مجال الفضاء؛ لتعزيز توجه الطلاب للتخصصات المستقبلية، وتحقيق تطلعاتهم، وتطوير إمكانياتهم، وخلق أثر إيجابي يقود لتوسيع آفاقهم في الفضاء وعلومه، وتسهيل بناء كفاءتهم العلمية والعملية في القطاعات الواعدة المواكبة للتطورات العالمية.