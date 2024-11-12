"هيئة الاتصالات" تطلق حملة "استكشف تخصصات الفضاء"

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حملة "استكشف تخصصات الفضاء" التي تهدف للتوعية والتعريف بمجالات وتخصصات الفضاء، وإتاحة استكشاف علومه وتقنياته وإلهام الأجيال المقبلة من خلال الإسهام في صناعة مستقبل الفضاء بالمملكة.
وتبرز الهيئة عبر حملتها التوعوية ثمانية تخصصات في مجال الفضاء؛ لتعزيز توجه الطلاب للتخصصات المستقبلية، وتحقيق تطلعاتهم، وتطوير إمكانياتهم، وخلق أثر إيجابي يقود لتوسيع آفاقهم في الفضاء وعلومه، وتسهيل بناء كفاءتهم العلمية والعملية في القطاعات الواعدة المواكبة للتطورات العالمية.
وتتطلع الهيئة من خلال دورها المحفز للقدرات البشرية في قطاع الفضاء وتقديم ممكنات مبتكرة تسهم في صنع طموحات المستقبل، وتقود خطى المملكة نحو اغتنام فرص الفضاء، وتعزيز قدرات أبنائها وتبرز مكانتها بين دول العالم, ويمكن استكشاف تخصصات الفضاء عبر الرابط .