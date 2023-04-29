65 عامًا الوجهة الأولى.. لماذا لم تعد أمريكا جاذبةً للطلاب السعوديين؟ توجُّه له أسباب

وشهدت الأرقام انخفاضًا حادًّا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ليصل إلى أقل من 3 آلاف طالب فقط، لكن المملكة أطلقت برنامجًا للمنح الدراسية في عام 2005 سهّل عودة السعوديين للدراسة في أمريكا وغيرها؛ ما أدى إلى ارتفاع الأعداد مجددًا لتصل ذروتها إلى أكثر من 100 ألف طالب.