"تريند مايكرو" تبني الكفاءات السعودية والعربية في مجال الأمن السيبراني لحماية الأهداف الرقمية للمنطقة

كما أكد العودة على أهمية عقد المسابقات التي تُنعى برفع مستوى المهارات والمعرفة في مجال الأمن السيبراني، مثل مسابقة "التقط العلم" التي تنظمها الشركة بشكل سنوي. والتي أثبتت الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الشباب العربي، والذي بات يحتل المراكز الأولى على مستوى العالم في هذا المجال. كما أشار العودة إلى "مبادرة يوم الصفر"، والتي تقوم الشركة فيها بتكريم أي محترف يكتشف ثغرة أمنية، مما شجع العديد على البحث عن الثغرات الأمنية ونقاط الضعف، وحصيلة ذلك أن 70% من الثغرات الأمنية المكتشفة حول العالم جاءت من هذه المبادرة.