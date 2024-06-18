"السواحة" يهنئ القيادة بنجاح الحج وينوه بالخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة النجاحات التي تحققت في موسم حج هذا العام على جميع الأصعدة، والتي جاءت نتيجة للرعاية الكريمة والاهتمام المستمر من القيادة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن نجاح الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات والتقنية والفضاء خلال موسم الحج تحقق بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود والتمكين المستمر من القيادة الرشيدة.