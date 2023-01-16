"الجوازات": 3 عقوبات مشدّدة للمنشآت المشغّلة لمخالفي الأنظمة

حذّرت المديرية العامة للجوازات، المنشآت المشغّلة للوافدين المخالفين للأنظمة، من ترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.
وقالت المديرية في "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها، إن المنشآت المخالفة تتعرّض لمجموعة عقوبات، منها: غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، بجانب سجن المدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة، مع الترحيل إن كان وافداً.
وطالبت بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، ورقم 999 لبقية المناطق بالمملكة.