"الجوازات": 3 عقوبات مشدّدة للمنشآت المشغّلة لمخالفي الأنظمة

وقالت المديرية في "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها، إن المنشآت المخالفة تتعرّض لمجموعة عقوبات، منها: غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، بجانب سجن المدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة، مع الترحيل إن كان وافداً.