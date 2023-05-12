"الأمر بالمعروف": لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل بشأن ما يتعلق بعمل الهيئة

أوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يتعلق بعمل الهيئة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات تتعلق بعمل الهيئة؛ فإنه لا صحة لما تم تداوله".
وأكدت أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أحالت إحدى مشهورات برامج التواصل للنيابة العامة بعد نشرها معلومات مغلوطة عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.