محليات

"الأمر بالمعروف": لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل بشأن ما يتعلق بعمل الهيئة

أكدت أنها تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات