"بوابة الطقس".. خدمة من "سدايا" تضعك في قلب التطورات الأرصادية

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" خدمة "بوابة الطقس"؛ لتمكين المستفيدين من التعرّف على حالة الطقس اليومية، وتوقعات الأيام الخمسة القادمة وتنبيهات النظام الآلي للإنذار المبكر عبر "توكلنا خدمات".
جاء ذلك تسهيلًا لإيصال المعلومة للمستفيدين، وتزامنًا مع اليوم العالمي للأرصاد الذي يوافق 23 مارس من كل عام.
وتتيح البوابة إمكانية استعراض حالة الطقس للمدينة الحالية للمستفيد والمدن الأخرى المفضلة لديه وتنبيهات النظام الآلي للإنذار المبكر وإمكانية مشاركة وإرسال بيانات حالة الطقس عبر التطبيق إلى الآخرين.
وانضمّت هذه الخدمة إلى خدمات المركز المماثلة، والتي يوفرها يوميًا عبر منصاته الإعلامية المختلفة، التي تجاوزت 10 منصات تشمل "الرقم المجاني، الواتس آب، سناب شات، تويتر، إنستغرام، فيس بوك، لينكد إن، تيك توك، تطبيقات المركز للهواتف الذكية، والنظام الآلي للإنذار المبكر".
يشار إلى أن "الأرصاد" وقّعت، في وقت سابق، مذكرة تفاهم مع "سدايا"؛ لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز للمستفيدين من الخدمات، وبحث أوجه التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة، وتوظيف البيانات وخدمات التكامل في الذكاء الاصطناعي.