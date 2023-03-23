"بوابة الطقس".. خدمة من "سدايا" تضعك في قلب التطورات الأرصادية

وانضمّت هذه الخدمة إلى خدمات المركز المماثلة، والتي يوفرها يوميًا عبر منصاته الإعلامية المختلفة، التي تجاوزت 10 منصات تشمل "الرقم المجاني، الواتس آب، سناب شات، تويتر، إنستغرام، فيس بوك، لينكد إن، تيك توك، تطبيقات المركز للهواتف الذكية، والنظام الآلي للإنذار المبكر".