أمير منطقة تبوك يكرم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام

يكرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، مساء غداً الإثنين في القصر الحكومي, منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والمتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار, لخدمة ضيوف الرحمن أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.
ويأتي تكريم سموه لمنسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والمتطوعين والمتطوعات ، تقديراً للجهود التي بذلوها على مدار الساعة، سواءً في المرحلة الأولى لقدوم الحجاج أو المرحلة الثانية لمغادرتهم بعد أداء المناسك.