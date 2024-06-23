أمير منطقة تبوك يكرم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام

يكرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، مساء غداً الإثنين في القصر الحكومي, منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والمتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار, لخدمة ضيوف الرحمن أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.