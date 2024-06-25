محليات

ضِمن 8 مؤشرات لأداء الأجهزة الحكومية.. مركز "أداء" يرفع أداء الأجهزة بنسبة 65%

بحلول نهاية العام الجاري
ضِمن 8 مؤشرات لأداء الأجهزة الحكومية.. مركز "أداء" يرفع أداء الأجهزة بنسبة 65%

يستهدف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، أن يرفع أداء الأجهزة العامة وأن تصل إلى ما نسبته 65%؛ وذلك مع نهاية حلول العام الجاري.

ويأتي هذا الرفع في سياق استراتيجية المركز التي انطلقت، وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية التي يستهدفها المركز بأن يصل نحو 8% من الأجهزة العامة ذات الأولوية إلى مستويات عالية في ممارسة إدارة الأداء، وأن يصل 30% من الأجهزة العامة ذات الأولوية التي تم تقييم ممارسات إدارة الأداء لديها.

وتشمل الأرقام التي يستهدفها المركز بحلول نهاية العام الجاري، أن تنفذ 7% من الأجهزة العامة قياس خدماتها، وأن يتم عقد 12 جلسة مراجعة أداء، وأن تحقق 90% من الأجهزة العامة امتثال مؤشرات الأداء الرئيسية ومبادرات رؤية المملكة 2023 لمعايير الأداء المعتمدة، وأن تمتثل 70 من الأجهزة العامة لمؤشرات ومبادرات الاستراتيجيات الوطنية لمعايير الأداء المعتمدة.

أداء
المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org