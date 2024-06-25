ضِمن 8 مؤشرات لأداء الأجهزة الحكومية.. مركز "أداء" يرفع أداء الأجهزة بنسبة 65%

يستهدف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، أن يرفع أداء الأجهزة العامة وأن تصل إلى ما نسبته 65%؛ وذلك مع نهاية حلول العام الجاري.
ويأتي هذا الرفع في سياق استراتيجية المركز التي انطلقت، وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية التي يستهدفها المركز بأن يصل نحو 8% من الأجهزة العامة ذات الأولوية إلى مستويات عالية في ممارسة إدارة الأداء، وأن يصل 30% من الأجهزة العامة ذات الأولوية التي تم تقييم ممارسات إدارة الأداء لديها.
وتشمل الأرقام التي يستهدفها المركز بحلول نهاية العام الجاري، أن تنفذ 7% من الأجهزة العامة قياس خدماتها، وأن يتم عقد 12 جلسة مراجعة أداء، وأن تحقق 90% من الأجهزة العامة امتثال مؤشرات الأداء الرئيسية ومبادرات رؤية المملكة 2023 لمعايير الأداء المعتمدة، وأن تمتثل 70 من الأجهزة العامة لمؤشرات ومبادرات الاستراتيجيات الوطنية لمعايير الأداء المعتمدة.