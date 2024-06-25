ضِمن 8 مؤشرات لأداء الأجهزة الحكومية.. مركز "أداء" يرفع أداء الأجهزة بنسبة 65%

ويأتي هذا الرفع في سياق استراتيجية المركز التي انطلقت، وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية التي يستهدفها المركز بأن يصل نحو 8% من الأجهزة العامة ذات الأولوية إلى مستويات عالية في ممارسة إدارة الأداء، وأن يصل 30% من الأجهزة العامة ذات الأولوية التي تم تقييم ممارسات إدارة الأداء لديها.