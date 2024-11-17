القبض والتشهير بالمواطن "الهليمي" لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها

تمكّنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية؛ من القبض على المواطن بدر مناحي الهليمي؛ لارتكابه مخالفةَ الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزته بندقية هوائية، و"141" ذخيرة هوائية، وكائنان فطريان مصيدان، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته إلى الجهة المختصة.
وشدّدت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكِّدةً أنّ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة "10,000" ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة "5,000" ريال، وعقوبة صيد طائر القمري غرامة "1,500" ريال.
وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أيّ حالات تمثِّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية؛ وذلك بالاتصال بالرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.