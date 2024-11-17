القبض والتشهير بالمواطن "الهليمي" لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها

تمكّنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية؛ من القبض على المواطن بدر مناحي الهليمي؛ لارتكابه مخالفةَ الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزته بندقية هوائية، و"141" ذخيرة هوائية، وكائنان فطريان مصيدان، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته إلى الجهة المختصة.