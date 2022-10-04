الصندوق العقاري للمستفيدين: تعليق آلية الإعفاءات القديمة وتنظيم جديد ينظّمها

وبيّن الصندوق، في وقتٍ سابقٍ، أن الإعفاء يتم في حالتين فقط؛ عند الوفاة والعجز الكلي؛ حيث كان مجلس الشورى قد طالب في إحدى جلساته قبل عامين الصندوق العقاري، بالإسراع في فك الرهن عن المساكن الخاصة المتوفى أصحابها إبراءً للذمة وفقاً لما صدر به الأمران الملكيان رقم (15629) وتاريخ 29 / 9 / 1428هـ، ورقم (53728) وتاريخ 28 / 10 / 1436هـ، وعدم الربط بين إنهاء إجراءات الإعفاء ودفع التعويض من قِبل وزارة المالية.