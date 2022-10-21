وزير الطاقة يناقش مع الجانب الصيني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وأشار الطرفان إلى أهمية أن تتبادل الصين والمملكة، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالمياً، الآراء باستمرار، وأكّدا استعدادهما للتعاون في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، واستمرارهما في التواصل الفعّال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية.