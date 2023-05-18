طالب بدراسة تكشف السبب الحقيقي.. "الكريّم": لماذا 84% من المطلقات موظفات؟!

ويعلق "الكريّم" على دراسة أخرى ويقول: "وقد نشرت صحيفة مكة دراسة تؤكد أن نسبة الموظفات في القطاع الخاص من الإناث تفوق نسبة الذكور حيث الإناث 60% بينما نسبة الذكور 40%، ولعل في ذلك إشارة إلى أن أحد أسباب عزوف بعض الشباب عن الزواج هو عدم توفر الوظائف لهم وإن الشاب بطبعه لا يرغب أن يتزوج ويكون عالة على زوجته في مصروفات البيت والأبناء، كل ذلك وغيره يحتاج إلى أبحاث ودراسات اجتماعية لأنها أمور مستجدة على المجتمع، ولم توضح الدراسة حالة ووضع الأبناء بعد الانفصال والطلاق ما هو وضعهم وما هي الآثار المترتبة على ذلك وكذلك ليس هناك توضيح ما آل إليه حال الأزواج المطلقين هل أثر ذلك على عزوفهم عن الزواج عمومًا، أم عن الزواج من الموظفات بشكل خاص".