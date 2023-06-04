حُجاج المغرب المستفيدون من مبادرة طريق مكة: الإجراءات ميسّرة والخدمات المقدمة لنا فندقية

وأكد عدد من الحجاج في تصريحات لـ"سبق" أن الطريق إلى مكة عبر هذه المبادرة فعلًا ميسّر، حيث قال الحاج محمد أبوبو البالغ من العمر 70 عامًا: "سعادتي أنا وزوجتي لا توصف، لأول مرة سنقوم بتأدية مناسك الحج، مبادرة طريق مكة سهلت لنا الإجراءات، وراعت ظروف كبار السن، حيث أكملتُ كافة إجراءات دخول المملكة في دقائق معدودة، وحاليًا أنتظر فقط صعود الطائرة، شكرًا للحكومة السعودية على اهتمامها بضيوف الرحمن".