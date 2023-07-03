"التعاون الإسلامي" تُدين جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في جنين

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي -بشدة- الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل، والطواقم الطبية والمراكز الصحية، وتدمير البنية التحتية، وهدم البيوت والمساجد، معتبرة أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادًا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.