ولادة قيصرية ناجحة لسيدة تعاني ارتفاعًا بضغط الدم وجلطات وتمدد الأوعية بالمدينة

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن السيدة تعايشت مع مراحل حمل عالي الخطورة، حيث عانت ارتفاعًا في ضغط الدم وسمنة مفرطة، وتعرضت للعديد من الجلطات أثناء الحمل، وتمدد في الشريان الأورطي، مشيرًا إلى أنه تم تنويم المستفيدة تحت الملاحظة حتى الأسبوع السابع والثلاثين، حيث تقرر إجراء عملية ولادة قيصرية لها تكللت بالنجاح ولله الحمد، وأنجبت طفل سليم بعد متابعة مكثفة شارك بها عدد من الأقسام والتخصصات المختلفة بالمدينة الطبية.