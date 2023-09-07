ولادة قيصرية ناجحة لسيدة تعاني ارتفاعًا بضغط الدم وجلطات وتمدد الأوعية بالمدينة

تمكّن فريق طبي متخصص بالنساء والولادة بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بمنطقة المدينة المنورة من إنهاء ولادة سيدة في العقد الثالث من عمرها عانت ارتفاعًا في ضغط الدم وجلطات وتمدد في الأوعية الدموية للشريان الأورطي.
وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن السيدة تعايشت مع مراحل حمل عالي الخطورة، حيث عانت ارتفاعًا في ضغط الدم وسمنة مفرطة، وتعرضت للعديد من الجلطات أثناء الحمل، وتمدد في الشريان الأورطي، مشيرًا إلى أنه تم تنويم المستفيدة تحت الملاحظة حتى الأسبوع السابع والثلاثين، حيث تقرر إجراء عملية ولادة قيصرية لها تكللت بالنجاح ولله الحمد، وأنجبت طفل سليم بعد متابعة مكثفة شارك بها عدد من الأقسام والتخصصات المختلفة بالمدينة الطبية.
يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة أجرت 5379 ولادة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م.