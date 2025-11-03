النادي السعودي في بيرث يحتفل بتخريج دفعة 2025 تحت شعار "روّاد التميّز"

احتفل النادي السعودي في بيرث بتخريج دفعة عام 2025، في أمسية متميزة جمعت الخريجين وأسرهم وأعضاء البعثة التعليمية وممثلي الجامعات الأسترالية، وذلك بتنظيم ودعم من الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا.
انطلقت فعاليات الحفل عند الساعة 1:15 ظهرًا بمشاركة 30 خريجًا وخريجة من مختلف المراحل الدراسية: البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، حيث بدأت بجلسات تصوير فردية وجماعية لتوثيق لحظات الفرح والإنجاز، قبل استقبال الضيوف في أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والفخر.
وتضمّن الحفل فقرة عزف بيانو حي أضفت لمسة فنية راقية على المناسبة، تلتها مسيرة الخريجين التي عكست مشاعر الفخر والامتنان للوطن وقيادته الرشيدة. ثم افتُتحت الفقرات الرسمية بالسلام الملكي السعودي وتلاوة آيات من القرآن الكريم أداها الأستاذ سعود آل عبيد، فيما قدّم فقرات الحفل الأستاذ أنس بخاري.
وألقى سعادة القائم بأعمال الملحقية الثقافية في أستراليا الدكتور عبدالباري التمني كلمة عبر الاتصال المرئي، هنأ فيها الخريجين وأشاد بجهود النادي السعودي في بيرث ودوره في تعزيز روح الانتماء والتعاون بين الطلبة السعوديين.
كما ألقى رئيس النادي الدكتور مساعد السلطان كلمة عبّر فيها عن شكره لسفارة المملكة والملحقية الثقافية على دعمهم المتواصل، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يجسّد قيم الوفاء والانتماء، ويبرز تميز المبتعثين السعوديين في ولاية غرب أستراليا.
فيما عبّر ممثل الخريجين الدكتور علي العريني عن سعادته وامتنانه لوطنه وقيادته على ما وفرته من دعم وتمكين للطلاب المبتعثين، مؤكدًا أن النجاح ثمرة جهد متواصل وتعاون مثمر بين الطلبة والجهات الداعمة.
وتخلل الحفل قصيدة وطنية للأستاذ عبدالله الحارثي عبّرت عن الفخر والاعتزاز بإنجازات أبناء الوطن في الخارج، إلى جانب عرض مرئي لمنجزات النادي خلال العام، ورسائل مؤثرة من الخريجات قدّمن فيها خلاصة تجاربهن الدراسية وشكرهن للداعمين طوال رحلة الابتعاث.
كما شملت الأمسية مسابقة تفاعلية شارك فيها الحضور وسط أجواء من الحماس والتفاعل، جرى خلالها تقديم جوائز تقديرية للفائزين، قبل أن تُختتم الفعالية بعشاء جماعي وجلسة تصوير تذكارية جمعت الخريجين وأعضاء النادي وضيوف الحفل في مشهد يعكس الفخر بالوطن وقيادته الرشيدة.
وفي ختام الاحتفال، قدّم النادي السعودي في بيرث شهادات شكر وتقدير لفريق التنظيم والمتطوعين نظير جهودهم في الإعداد والتنسيق والإشراف الإعلامي، مؤكدًا استمرار النادي في دعم الطلبة السعوديين ومدّ جسور التعاون فيما بينهم لتعزيز التميز والابتكار في ميادين العلم والمعرفة.