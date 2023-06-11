صيانة مليونية ثم بلاغ "عالي الخطورة".. "صالة قاتلة" وتفاصيل صادمة سبقت فاجعة "سطام"

وأفاد البلاغ أيضًا بتسريب مياه؛ حيث لم تكن الصالة ضمن المقايسة الخاصة بالصيانة على الرغم من سابقة البلاغ الذي رُفع في 4/ 4/ 1442؛ ولكن البلاغ ظل نحو عامين من إحالته للمقاول دون تنفيذ لصيانة الصالة، التي راح ضحيتها الطالب سطام، وأغلق البلاغ من قِبَل قيادي بارز على مستوى إدارة التعليم؛ وفقًا لمستندات اطلعت عليها "سبق" بتاريخ 2/ 8/ 1444هـ في تمام الساعة العاشرة مساءً، مفيدًا بعبارة "تم الإنجاز"؛ وذلك قبل وقوع الحادثة بشهرين؛ بينما كشفت الحادثة حقيقة ذلك.