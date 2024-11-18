"مؤتمر الجودة" يستعرض كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

ويسعى المؤتمر من خلال ورشه التدريبية وجلساته العلمية إلى إبراز دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وأهمية الاستثمار فيها، مع استعراض التجارب الناجحة محليًا ودوليًا في توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز جودة الخدمات، ومناقشة كيفية استفادة المؤسسات من الجيل الرابع للجودة في تعزيز كفاءتها وتحقيق التميز، والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتطوير المستدام في مجال الجودة، إضافة إلى تحفيز التواصل وتبادل الخبرات بين المعنيين وأصحاب الاهتمام المشترك بتحسين جودة الخدمات والمنتجات.