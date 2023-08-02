تأثيرات مباشرة للقبة الحرارية على دول الخليج والعراق و52 درجة مئوية متوقعة في بعض المناطق

وبحسب التوقعات الجوية فمن المُتوقع أن تكون جُمهورية العراق من المناطق الأكثر تأثرًا بالأجواء الحارة، إذ يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة الأربعاء في البصرة والأجزاء الجنوبية من العراق لتصبح حول 52 درجة مئوية في بغداد، في حين تقترب من وقد تلامس حاجر الـ50 درجة مئوية في العاصمة بغداد، ويكون الطقس شديد الحرارة ومُرهقًا للغاية.