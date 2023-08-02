تأثيرات مباشرة للقبة الحرارية على دول الخليج والعراق و52 درجة مئوية متوقعة في بعض المناطق

تُشير آخر نواتج أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لدينا في "مركز طقس العرب الإقليمي" والخاصة بالأنظمة الجوية ودرجات الحرارة، إلى دخول أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية تحت تأثير ما يُعرف بالقبة الحرارية، والتي تنتج عن تمركز لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية، والذي يعمل على حبس الحرارة قرب سطح الأرض ومنع صعودها نحو طبقات الجو العليا.
ويُتوقع أن يتأثر عددُ من دول المنطقة بالقبة الحرارية وتأثيراتها التي تتمثل في ارتفاع كبير على درجات الحرارة، يشمل كُلًّا من السعودية والعراق ودولة الكويت، إذ تشير التوقعات الأولية إلى احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية قد تلامس حاجز الـ52 درجة مئوية في بعض المناطق.
وبحسب التوقعات الجوية فمن المُتوقع أن تكون جُمهورية العراق من المناطق الأكثر تأثرًا بالأجواء الحارة، إذ يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة الأربعاء في البصرة والأجزاء الجنوبية من العراق لتصبح حول 52 درجة مئوية في بغداد، في حين تقترب من وقد تلامس حاجر الـ50 درجة مئوية في العاصمة بغداد، ويكون الطقس شديد الحرارة ومُرهقًا للغاية.
أما دولة الكويت فستكون هي الأخرى تحت التأثير المباشر للكتلة الهوائية ذات الحرارة الشديدة، ويُتوقع أن تُسجل معظم مناطق الكويت يوم الأربعاء درجات حرارة حول الـ50 مئوية، وقد تصل إلى 52 درجة مئوية في منطقة العبدلي.
أما في المملكة العربية السعودية فيُتوقع أن يتواصل الارتفاع الكبير على درجات الحرارة لتكون حول الـ50 درجة مئوية في الدمام وحفر الباطن والأحساء، في حين تتخطى أواسط الأبعينيات مئوية في مدينة الرياض، وترتفع درجة الحرارة كُلما اتجهنا أكثر نحو الشرق، وسط توقعات باستمرار الأجواء الحارة خلال الأيام القادمة.