"فحوصات ما قبل الزواج" بمكة تُقَدم خدماتها لنحو 10 آلاف شاب وفتاة خلال 2023م

وفي مستشفى الولادة والأطفال بمكة، قدّم مركز فحوصات ما قبل الزواج خدماته لأكثر من ٤٦٠٩ متقدمين ومتقدمات لفحص الزواج من السعوديين وغير السعوديين خلال الثلثين الأولين من عام ٢٠٢٣م؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من السعوديين المتقدمين على الزواج ٣٠٤٨ متقدمًا مقابل 1039 من غير السعوديين، و٥٢٢ حالة في عيادة المشورة.