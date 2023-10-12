"فحوصات ما قبل الزواج" بمكة تُقَدم خدماتها لنحو 10 آلاف شاب وفتاة خلال 2023م

قدّمت مراكز فحوصات ما قبل الزواج في مستشفيات مكة المكرمة، خدماتها لنحو 10 آلاف شاب وفتاة خلال الأشهر الماضية من العام الميلادي الحالي.
وتفصيلًا، استقبل مركز فحص ما قبل الزواج بمستشفى النور التخصصي، 5206 فحوصات طبية، ويُجري المركز فحوصات أمراض الدم الوراثية -فقر الدم المنجلي أنيميا البحر المتوسط- والأمراض المعدية والتهاب الكبد الفيروسي "ب، ج" ونقص المناعة المكتسبة "الإيدز".
وبلغ إجمالي النتائج المتوافقة التي ظهرت للفاحصين من الذكور والإناث في مستشفى النور التخصصي بمكة خلال النصف الأول لعام 2023م، 1845 نتيجة؛ فيما وصل عدد حالات عدم التوافق إلى 14 نتيجة، وتم إعادتها إلى عيادة المشورة الطبية لشرح وتوضيح النتائج وتحديد الموافقة النهائية من عدمها.
وأوضح المستشفى أن برنامج الزواج الصحي تم تفعيله على الشبكة العنكبوتية في جميع مستشفيات المملكة التابعة لوزارة الصحة لتمكين المقبلين على الزواج من إجراء الفحص الطبي في المكان الذي يتواجدون فيه دون إلزامية حضور الزوجين إلى مركز واحد.
وفي مستشفى الولادة والأطفال بمكة، قدّم مركز فحوصات ما قبل الزواج خدماته لأكثر من ٤٦٠٩ متقدمين ومتقدمات لفحص الزواج من السعوديين وغير السعوديين خلال الثلثين الأولين من عام ٢٠٢٣م؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من السعوديين المتقدمين على الزواج ٣٠٤٨ متقدمًا مقابل 1039 من غير السعوديين، و٥٢٢ حالة في عيادة المشورة.
وتضم المراكز عيادات المشورة الطبية، التي تستقبل المراجعين المحولين من مختلف المستشفيات بمكة المكرمة؛ لإعطاء المشورة الطبية في حالة عدم التوافق الوراثي، أو إصابة أحد الطرفين بمرض من الأمراض المعدية لإبداء الرأي الطبي وسبل الوقاية.
وتضم أيضًا عيادةً للتقييم الجسدي والنفسي للراغبين في الزواج من القصر؛ لما هم (أقل من ١٨ سنة).
من جهته، أكد التجمع الصحي بمكة المكرمة، مدى أهمية الالتزام بفحص ما قبل الزواج؛ حيث يهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية والتقليل من الأعباء المالية على الأسرة والمجتمع عندما يولد طفل مصاب بأحد الأمراض الوراثية.