"المساعد": "الأيقونة السعودية" الجديدة.. قيادة شابة وحياة كريمة واقتصاد قوي ورؤية طموحة

وقال: "بينت ذاك في كتابي (عظمى)، كما أن هناك أمثلة من دول العالم توضح لنا هذا المعنى حول الأيقونات مثلما اعتبرت مصر حفر قناة السويس شاهدًا على عظمة الإنسان المصري حتى اليوم، واعتبرت أمريكا في بداية القرن الماضي شق قناة بنما فتحًا عالميًا عظيمًا تمكنوا فيها من جعل العالم عسكريًا وتجاريًا أقرب من خلالهم، وفاق افتخارهم بقدرتهم على صهر ثقافات العالم وتعدد أعراقهم، وصناعة الحلم الأمريكي، وقدرته على البناء والتشييد العمراني والصناعي والعسكري، كذلك استطاعت الصين أن توحد ابناءها في مظلة واحدة، وان ما نلمسه اليوم بشيء من العظمة الصينية هو بسبب إيمان الفرد الصيني بالحلم العريض "الإتقان في الحياة من مهد الحضارات لصناعة بلد مزدهر ومستقر يدعم قوته وعزته".