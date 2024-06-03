"هيئة النقل" توفر أكثر من 5 آلاف سيارة أجرة لتيسير تنقل الحجاج

وأوضحت أن الناقل النظامي يعمل على توفير تجربة مثالية وآمنة للركاب، ملتزمًا بتفعيل العداد الإلكتروني خلال الرحلة، وفي حال عدم التزامه بذلك يحق للراكب الاستفادة من الرحلة مجانيًّا، كما يلتزم بالخصوصية وقواعد السير على الطرق وفقًا لنظام المرور، إضافة للتعامل مع الركاب بلطف واحترام، والتقيد بالزي الرسمي أثناء أداء العمل.