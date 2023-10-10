"هيئة المسرح" تُطلق مشروع "توثيق التاريخ الشفهي للمسرح السعودي"

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى توثيق شهاداتٍ شفهية لروّاد المسرح السعودي وممارسيه، لتُسلط الضوء على تاريخ المسرح السعودي انطلاقًا من وصول ثقافة المسرح إلى المملكة، والفترة الزمنية التي بدأ فيها المسرح السعودي نشاطه، وأوائل المسرحيات التي عُرضت وتفاصيلها، إلى جانب أبرز الشخصيات التي أثّرت في المسرح، والتحول التاريخي الذي شهده في تلك الفترة.