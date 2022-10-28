"عبدالرحيم سليمان" لـ"سبق": استضافة الرياض لمهرجان الإذاعة والتلفزيون تؤكد دورها الريادي

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الجهود المبذولة في التحضير للمهرجان كبيرة ومكثفة، وهو ما يعطي إشارة مبكرة لنجاح هذه الفعاليات، ويزيد من درجة الإقبال الكبير عليها، وكما تعلم فإن هذه الدورة تقام في العاصمة السعودية الرياض استثنائيًّا منذ أن تأسس المهرجان قبل 42 عامًا، وهو يقام في بلد المقر تونس، إلا أنه اليوم يحلّ في عاصمة الوهج والتوهج الرياض التي باتت إحدى أبرز عواصم العالم القيادية على مختلف الأصعدة.

وعودًا إلى محور الجهود التنظيمية فقد تلقّت اللجنة المنظمة للمهرجان منذ وقت مبكر الكثير من الطلبات، التي قدمتها كُبرى الشركات الإعلامية للمشاركة في المعرض المصاحب للمهرجان، وهذا دليل قوي على ما تكتسبه هذه الدورة الاستثنائية التي تحتضنها الرياض، من أهمية بالغة، وتنافس شديد من الشركات الإعلامية، للمشاركة في فعاليات المهرجان المتنوعة، من معرض مصاحب، وفعاليات أخرى متعددة.