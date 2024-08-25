سكان ظلم لـ "الاتصالات": ندفع مبالغ باهظة مقابل خدمة ضعيفة تقدّمها شبكة قديمة ببرج يتيم

ويشاركه في الحديث عبدالله نامي الروقي؛ مشيراً إلى أنه يسكن في الحي الشمالي بمركز ظلم، ويعاني ضعف شبكة الاتصالات السعودية، سواء من حيث بطء شبكة البيانات أو صعوبة إجراء الاتصالات؛ مؤكداً تقديمه بلاغات عدّة للشركة، وجميعها يتم إغلاقها دون حلول".