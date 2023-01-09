"آل الشيخ" يعلن المزاد على تذكرة "فوق الخيال" وريعها لمنصة "إحسان"

أعلن رئيس الهيئة العامة الترفيه تركي آل الشيخ، المزاد على التذكرة الوحيدة "فوق الخيال" في كأس موسم الرياض، الذي يجمع نجوم الهلال والنصر، ضد نجوم باريس سان جرمان يوم 19يناير؛ على أن يكون ريع التذكرة لمنصة "إحسان" الخيرية، في فكرةٍ لاقت استحسان المتابعين؛ وذلك تشجيعًا ودعمًا للأعمال الخيرية عبر منصة "إحسان"، وفتح المزادَ رجل الأعمال عبدالعزيز أحمد بغلف بمليوني ريال وخمسمائة ألف.
وقال "آل الشيخ" على صفحته بـ"تويتر": "لأول مرة.. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة "فوق الخيال" بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدًّا.. سيكون لها مميزات منها حضور تتويج #كأس_موسم_الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس، ينتهي المزاد يوم ١٧، ولا أحد يكلمني بأقل من مليون ريال (ريعها كامل لمنصة إحسان الخيرية)".