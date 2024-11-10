"النقل" تنفّذ أكثر من 366 ألف عملية فحص على خدمات نقل الركاب والبضائع في أنشطة النقل خلال أكتوبر الماضي

وأكدت الهيئة أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 94%؛ بينما سجلت نسبة الامتثال لأنظمة النقل البحري 99%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري تنوعت ما بين تشغيل السائقين دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، وكذلك عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل أو بطاقة تشغيل ملغاة، إضافة إلى تشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة، والتعاقد مع ناقل من غير الفئات المصرح بالتعاقد معها.