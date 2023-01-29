مشهد تاريخي.. هكذا مرَّ على سكان الخليج العربي أبرد شهر يناير قبل 59 عاماً

وأضاف المسند؛ عبر حسابه في تويتر: في مشهد تاريخي أبقت لنا الكاميرا عبر الصور التاريخية المشهد كما كان قبل 59 سنة، كما انخفضت درجة الحرارة لمستوى التجمُّد في الكويت وشرق السعودية، وقيل إن الأسماك في الخليج نفق بعضها من شدة البرد.