مشهد تاريخي.. هكذا مرَّ على سكان الخليج العربي أبرد شهر يناير قبل 59 عاماً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند؛ لم يشهد سكان الخليج العربي في تاريخهم الحديث أبرد من شهر يناير لعام 1964م، أي قبل 59 سنة.
وتابع: ضرب منخفض قطبي عميق حوض الخليج العربي، فشكّل كتلة هوائية باردة ورطبة، انخفضت معها درجة الحرارة في البحرين لنحو (- 5 درجات) ليتجمَّد معه الماء ويتشكَّل الصقيع على الأشجار والأحجار والأزهار.
وأضاف المسند؛ عبر حسابه في تويتر: في مشهد تاريخي أبقت لنا الكاميرا عبر الصور التاريخية المشهد كما كان قبل 59 سنة، كما انخفضت درجة الحرارة لمستوى التجمُّد في الكويت وشرق السعودية، وقيل إن الأسماك في الخليج نفق بعضها من شدة البرد.